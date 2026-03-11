Spettatori: perché il Torino non comunica più il numero ufficiale?

Nelle ultime settimane molti tifosi si sono chiesti perché non venga comunicato il numero degli spettatori presenti all’Olimpico Grande Torino nelle recenti gare casalinghe, soprattutto alla luce di un colpo d’occhio sugli spalti molto diverso dal solito. Il dato ufficiale degli spettatori, quello trasmesso dai Club alla Lega per fini amministrativi e statistici, coincide con il numero di persone in possesso di un titolo di accesso (biglietto o abbonamento), indipendentemente dal fatto che entrino effettivamente allo stadio. Per esempio, nella gara contro il Lecce il dato ufficiale sarebbe stato poco superiore a 20.200 spettatori: una cifra formalmente corretta perché comprende tutti i titoli emessi.

Proprio la marcata differenza rispetto alla presenza effettiva sugli spalti ha portato il Torino a non alimentare polemiche comunicando il dato nominale, che sarebbe apparso molto distante dall’immagine reale dello stadio. Situazioni simili non sono nuove: anche nella gara contro l’Udinese a inizio anno, giocata sotto lo zero termico, i presenti effettivi erano sensibilmente inferiori rispetto ai 17.900 spettatori nominali comunicati. Nel caso di Torino-Lecce, secondo quanto raccolto da ToroNews, gli ingressi reali sarebbero stati circa 9.000, di cui 1.500 nel settore ospiti. Circa 2.000 in meno per i match contro Bologna e Lazio, quando il settore ospiti era chiuso per decisione delle Autorità. La differenza è legata alle presenze degli abbonati, in particolare del settore Maratona, i quali hanno scelto di non entrare allo stadio aderendo all’iniziativa di sciopero. Pur assenti, restano comunque conteggiati nel totale ufficiale. In vista di Torino-Parma è previsto che l’iniziativa prosegua. Qualora il club comunicasse un dato sugli spettatori, questo continuerà quindi a riferirsi ai titoli di accesso emessi e non alle presenze effettive sugli spalti.