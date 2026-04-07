3 games pack in vista dei match casalinghi contro Hellas Verona, Inter e Sassuolo
Pisa-Torino 0-1: "Non il miglior Toro, ma ora più al sicuro" (Video)
Archiviata la vittoria di Pisa è tempo di pensare alle prossime partite in casa granata. A partire dal match in programma sabato alle ore 15:00 contro l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per l'occasione il Toro ha riservato ai suoi tifosi una promozione.
La promozione del Torino
"Abbiamo pensato a un pacchetto speciale che permette di partecipare a tutte e 3 le partite, a partire da 45 euro per gli adulti e a partire da 30 euro per gli Under 16. Il 3 games pack permette di accedere a:
-Torino-Verona, sabato 11 aprile alle ore 15:00
-Torino-Inter, domenica 26 aprile alle ore 18:00
-Torino-Sassuolo, domenica 10 maggio (data e ora da confermare)
Il pacchetto è disponibile fino a esaurimento posti, clicca qui per acquistarlo! È consigliabile acquistare il 3 games pack in anticipo, soprattutto in vista del big match contro l'Inter".
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