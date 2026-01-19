Torino, promo della biglietteria per la gara con il Lecce

Archiviata la gara casalinga di ieri, il Torino guarda già ai prossimi impegni di campionato e si prepara a tornare all’Olimpico Grande Torino domenica 1 febbraio per il lunch match della ventitreesima giornata di Serie A contro il Lecce. Prima della sfida con i salentini, la squadra di Marco Baroni sarà attesa dalla trasferta di Como, ma intanto il club granata ha attivato una serie di promozioni per favorire l’afflusso di pubblico allo stadio.
I biglietti per Curva Maratona e Curva Primavera sono disponibili a partire da 25 euro, con prezzo ridotto a 15 euro per i possessori della tessera Cuore Granata. Nei Distinti Family gli Under18 entrano a 15 euro, mentre gli Under14 pagano solo 5 euro se il biglietto è acquistato insieme a un intero; nei Distinti Centrali, invece, gli Under18 spendono 19,9 euro e gli Under14 15 euro. Agevolazioni anche in Tribuna, con adulti da 29,9 euro, Under18 a 25 euro e Under14 a 15 euro. Con la Cuore Granata è possibile acquistare Torino-Lecce a partire da 15 euro in Curve e Distinti e da 19,9 euro in Tribuna laterale. Attivo anche il 3 Games Pack che, oltre a Torino-Lecce, include le sfide casalinghe contro Bologna e Lazio a partire da 39 euro, fino a esaurimento posti. La Cuore Granata, sottoscrivibile online su Vivaticket al costo di 15 euro, consente l’accesso alle prevendite e all’abbonamento stagionale. Ogni tifoso può acquistare fino a quattro biglietti.
