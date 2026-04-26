Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)

In mezzo a questi giorni molto importanti per il futuro dello stadio Olimpico Grande Torino, si presenta una partita casalinga per il Toro che nel 34° turno di Serie A ospita l'Inter nel suo stadio. Per i granata di Roberto D'Aversa sarà la terzultima gara interna in questa stagione e le ultime due saranno contro Sassuolo e Juventus, nel sentitissimo derby della Mole che arriva alla 38^ giornata. Da tempo, il pubblico granata è in protesta nei confronti della società e nelle ultime settimane è andata in scena una forma di contestazione che mirava a lasciare lo stadio meno popolato possibile. In occasione della partita contro la formazione di Cristian Chivu potrebbero però essere previste grandi affluenze.

Grande affluenza allo stadio per Torino-Inter: superata abbondantemente quota 20 mila spettatori

Toro

Come spesso capita quando le big del campionato di Serie A giocano fuori casa,che seguono la loro squadra. Visto il grande entusiasmo della piazza interista con la corsa Scudetto che li vede assoluti protagonisti, unita allache sta lasciando spesso vuoto lo stadio in grandi porzioni, è possibile prevedere che gli spalti siano a forti tinte nerazzurre per la partita di oggi - domenica 26 aprile - alle ore 18.

Restano, infatti, attualmente ancora invenduti poche centinaia di biglietti. L'unico settore che presenta ancora dei tagliandi disponibili è la Curva Maratona dove è possibile ancora acquistare poche centinaia di ticket per questo Torino-Inter con prezzi a partire da 30 euro. Sul sito del Torino restano poi ancora in vendita una manciata di posti nei settori della Tribuna Centrale dal maggior costo, come le poltroncine e le poltroncine business. Rimane quindi da capire soltanto in quale percentuale saranno i tifosi granata e in quale quelli nerazzurri con quota 20 mila spettatori che è però stata già abbondantemente superata da giorni.