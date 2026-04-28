Il Torino si prepara alla prossima gara allo stadio olimpico Grande Torino, l’ultima in casa prima dell’attesissimo Derby della Mole. Venerdì 8 maggio alle ore 20:45 i granata ospiteranno il Sassuolo nel primo incontro casalingo dopo il 4 maggio e il club ha già aperto la vendita libera dei biglietti nell’area Biglietteria del sito ufficiale. Tutti i dettagli per l'acquisto dei biglietti di Torino-Sassuolo nelle prossime righe.

Biglietti Torino-Sassuolo, i dettagli

Per chi preferisce acquistare il tagliando di persona o con il supporto di un operatore, resta attiva la Biglietteria Nord nel Piazzale Grande Torino, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, oltre ai punti vendita del circuito Vivaticket presenti sul territorio. Il club granata ha inoltre confermato alcunededicate ai più giovani: nella sezione Biglietteria del sito ufficiale sono consultabili tutte le offerte attive per i minori e, nel settore Distinti, è prevista la tariffa Under 16 con biglietti a partire da 5 euro acquistabili online contestualmente a un tagliando a tariffa intera a partire da 20 euro. La sfida contro il Sassuolo sarà un appuntamento importante anche per rinsaldare il legame tra squadra e tifoseria prima del derby.