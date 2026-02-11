Genoa-Torino: al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti

È ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti in vista della gara di Serie A tra Genoa e Torino, in programma domenica 22 febbraio alle ore 12.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I tifosi granata possono acquistare i tagliandi fino alle ore 19.00 di sabato 21 febbraio tramite il circuito Vivaticket, sia online sia presso le ricevitorie abilitate. Per l’acquisto è obbligatorio presentare un documento di identità in corso di validità. Il costo del biglietto per il settore riservato agli ospiti è fissato a 25 euro, a cui si aggiungono i diritti di vendita, in linea con i prezzi medi applicati nelle trasferte di Serie A. Da segnalare che, a causa dei lavori di ristrutturazione in corso nell’impianto genovese, la capienza del settore ospiti è stata temporaneamente ridotta a 871 posti. Un numero limitato che rende consigliabile procedere con l’acquisto il prima possibile per evitare il rischio di esaurimento dei tagliandi.