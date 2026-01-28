Martedì 4 febbraio andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. I granata cercheranno di superare l'attuale prima forza del campionato, in una gara da dentro o fuori che potrebbe lanciare il Toro verso una semifinale di coppa che manca da ormai più di 20 anni. Il confronto andrà in scena all'U-Power Stadium di Monza, spostamento dovuto alle Olimpiadi invernali che andranno in scena a Milano e Cortina.
Coppa Italia, in vendita i biglietti per Inter-Torino: i dettagli
Si avvicina il prossimo incontro di Coppa Italia, al via la vendita per il Settore ospiti
Inter-Torino, i dettagli sui biglietti per la Coppa Italia—
Per il match dei quarti è stata comunicata la modalità di vendita per il settore ospiti con ingresso riservato ai titolari della Card Cuore Granata. I biglietti saranno in vendita su Vivaticket al prezzo di 10 Euro. Gli abbonati alla prima fase - ovvero abbonamento sottoscritto entro il 15 luglio 2025 - avranno una corsia di acquisto esclusiva da oggi fino alle ore 12 di venerdì 30 gennaio. Allo scadere di quel termine la vendita sarà estesa a tutti i titolari della tessere Cuore Granata.
