Meno di due settimane al derby tra Torino e Juventus che si disputerà all'ultima giornata di campionato. Un derby della Mole che vedrà un grande ritorno sponda granata: la Maratona, infatti, tornerà a coprire del tutto le poltroncine dello Stadio Olimpico Grande Torino, dopo la contestazione che dura ormai dalla partita contro il Lecce di inizio febbraio. La Maratona è già sold out e i biglietti rimanenti nel resto dello stadio non sono moltissimi, con già più di 20 mila tagliandi venduti. Il Torino ha deciso di avviare una nuova iniziativa, dando il via all'accesso alla vendita per coloro che hanno acquistato almeno un biglietto online nella stagione 2025-26. L'obiettivo è chiaro ed è quello di colorare l'Olimpico di granata prima di cominciare la vendita libera e quella del settore ospiti.

Il comunicato del club

"Prosegue la prevendita di durata record per i titolari di tessera Cuore Granata, che possono portare con sé amici e familiari che hanno il Toro nel DNA. Il Derby che chiuderà la stagione 25/26 vedrà infatti salire alto il tifo e per aumentare la possibilità di acquisto per i nostri tifosi (anche per chi non ha la tessera) il Club ha pensato a ulteriori iniziative. Da questo momento possono accedere alla vendita anche tutti coloro che hanno acquistato almeno un biglietto online nella stagione 25-26 sul sito ufficiale Torinofc.it Sono quindi inclusi anche i biglietti già venduti per il Derby. Un granata con un biglietto del Derby può usarlo per acquistare fino ad altri 4 biglietti! A tutti gli acquirenti sono già state inviate via email le indicazioni: basta recuperare il sigillo fiscale riportato sui biglietti, disponibili anche nell’area personale su Torinofc.it (sezione “I miei acquisti”) e selezionare “Biglietto Toro 2526” nell’area biglietteria del sito ufficiale".