Il derby della Mole tra Torino e Juventus si avvicina e in casa granata cresce l’attesa. Attraverso un comunicato ufficiale, il Toro ha annunciato di aver già raggiunto quota 18 mila tifosi granata per la sfida dell’ultima giornata. La risposta del pubblico è stata importante: la Maratona è già sold out e vedrà il ritorno dei tifosi dopo la protesta che è iniziata in Torino-Lecce del febbraio scorso, mentre Distinti Centrali, Family e Curva Primavera viaggiano verso il riempimento completo. Tutto lascia pensare a uno stadio Olimpico Grande Torino vicino al tutto esaurito, spinto da una forte partecipazione del popolo granata per una delle partite più sentite della stagione. Restano comunque ancora alcuni biglietti disponibili per assistere al derby contro la Juventus, appuntamento che chiuderà il campionato. I tifosi granata potranno ancora acquistarli, dopodiché il Toro darà il via alla vendita libera per coloro sprovvisti di tessera granata e per gli altri tifosi, oltre al settore ospiti.

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Il comunicato del Torino

"Il Derby che chiuderà la nostra stagione 25/26 vedrà salire alto il tifo granata e per questo abbiamo voluto organizzare una prevendita di durata record e a prezzi agevolati, per chi è tifoso del Toro. Esattamente un mese fa il 7 aprile, i biglietti sono stati resi disponibili solo per gli abbonati, successivamente per i titolari di Tessera Cuore Granata. Sono 35.000 tessere attive, ciascuna delle quali può acquistare fino a 4 biglietti, per portare con sé anche amici e familiari che hanno il Toro nel cuore. Siamo già a quota 18.000 spettatori: la Maratona è esaurita e si registra un ottimo riempimento anche in Curva Primavera, Distinti Centrali e Family. Abbiamo di fronte altri giorni prima della vendita libera, quando i tifosi del Toro sprovvisti di tessera e tutti gli altri potranno comprare. Per questo è importante incrementare al massimo le vendite nella fase esclusiva Cuore Granata, per avere lo stadio di UN SOLO COLORE: è la nostra dichiarazione per l'ultimo impegno casalingo della stagione. Porta chi ama il Toro, chiedi ai tuoi amici se hanno già comprato, manda un messaggio al tuo compagno di abbonamento e chiedi se ha coinvolto 4 granata. E se non l'hanno fatto, prova a convincerli. Dipingiamo lo stadio di un solo colore, clicca qui per acquistare i tuoi biglietti!"