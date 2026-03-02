Torino-Parma, aperta la vendita libera dei biglietti: tutte le info

Torino-Parma, i dettagli per i biglietti

"I biglietti sono in vendita libera nell’area Biglietteria del sito ufficiale - si legge nel comunicato del Torino -, con scelta del posto sulla mappa 3D dello stadio e senza commissioni. È possibile pagare con carta di credito Visa, Mastercard, Amex oppure Satispay". Altrimenti, sarà possibile avere contatto diretto con un operatore presso la Biglietteria Nord nel Piazzale Grande Torino, aperta da lunedì a venerdì con orario 9.30-13.00 e 14.30-18.00, oltre ai punti vendita della rete Vivaticket. "Nei Distinti - prosegue il comunicato - è prevista la tariffa dedicata agli Under 16: biglietti a partire da 5 euro, con l’acquisto contestuale di un tagliando a tariffa intera da 25 Euro". Inoltre, il Torino sottolinea come, in occasione delle prossime due gare casalinghe, sarà possibile acquistare il pack da due partite: "A partire da 25 euro, gli adulti possono acquistare Torino-Parma (venerdì 13 marzo ore 20:45) e Torino-Verona (data e orario da confermare). Clicca qui per acquistare il pack".