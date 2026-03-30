Riprende la Serie A con la trentunesima giornata e il Torino tornerà in campo domenica 5 aprile 2026, giorno di Pasqua, alle ore 18.00 alla Cetilar Arena. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita a partire dalle ore 15.30 di oggi, lunedì 30 marzo, al prezzo di 29 euro (intero, prevendita inclusa) e 14 euro per il ridotto Under 14. La vendita terminerà alle ore 19.00 del giorno precedente la gara.

Il settore ospiti della Cetilar Arena (Stadio Romeo Anconetani – Arena Garibaldi) è la Curva Sud Ospiti, con una capienza complessiva di 1.100 spettatori. Le persone diversamente abili non deambulanti interessate ad assistere alla partita potranno richiedere l’accredito seguendo la procedura indicata sul sito del club. Si precisa inoltre che il settore ospiti non è attrezzato per accogliere spettatori non deambulanti, per i quali i posti dedicati sono disponibili in Tribuna Inferiore.