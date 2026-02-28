Torino-Lazio, le ultime dalla biglietteria: pochi posti in vendita ma l’afflusso…

Il Toro ospita la Lazio in quella che sarà la terza partita interna di fila con la contestazione aperta: rimane curiosità per capire la reale affluenza di pubblico

Federico De Milano Caporedattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 06:22)

Si avvicina la gara d'esordio di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino e uno dei temi più interessanti sarà quello relativo alla risposta del pubblico granata. Come noto, la tifoseria è da tempo in aperta contestazione con la società e in particolar modo con il presidente Urbano Cairo. Nelle ultime due partite interne, contro Lecce e Bologna, gran parte degli spettatori ha infatti deciso di restare fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino, specialmente in Curva Maratona ovvero il cuore del tifo del Toro e il settore più caldo.

Lazio-Torino: alcune migliaia di biglietti in vendita ma la reale affluenza quale sarà? — Dal sito ufficiale del Torino è possibile acquistare i biglietti per la sfida tra la formazione granata e la Lazio, il cui fischio d'inizio è in programma per domani - domenica 1 marzo - alle ore 18. Tra abbonati e persone che hanno già acquistato il biglietto (senza avere però la certezza che tutti questi ultimi si presenteranno regolarmente all'Olimpico Grande Torino), non sono ancora moltissimi i biglietti in vendita. Specialmente in Curva Maratona ci sono ancora poche centinaia di tagliandi disponibili, un fatto che capita comunque spesso anche nelle partite precedenti alla contestazione. Il settore dove sono in vendita ancora più ticket è la Curva Primavera ma anche in Tribuna Centrale e nei Distinti sono reperibili ancora dei biglietti, per un totale di poche migliaia di posti ancora in vendita. Nelle scorse gare caratterizzate dalla protesta e dalla scelta di disertare lo stadio, ci sono stati all'incirca 5 mila spettatori presenti (numeri mai confermati ufficialmente dal Torino) e si tratta di un dato che è all'incirca prevedibile anche per questo match contro la Lazio.

I cartelli e gli inviti dei tifosi a non entrare allo stadio — Negli ultimi giorni i sostenitori granata si sono resi protagonisti di un nuovo messaggio di protesta verso la società. Sulle biglietterie attorno allo stadio sono stati infatti appesi cartelli e incollati volantini con un messaggio ben preciso. Viene chiesto infatti ai tifosi di non entrare allo stadio per la partita contro la Lazio con degli inviti molto chiari: "Tutti Fuori". La stessa richiesta è stata fatta anche al patron del Torino visto che sono comparsi anche volantini con il volto stilizzato dell'imprenditore alessandrino e la scritta "Io non posso entrare". Per il match di domenica sarà quindi molto interessante capire quanti tifosi accetteranno di unirsi alla contestazione e di non entrare quindi per vedere la sfida contro la Lazio e invece quanti altri vorranno comunque entrare per assistere alla gara del 27° turno di Serie A.