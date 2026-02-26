Torino, nella notte affissi volantini contro Cairo all’Olimpico

Non si placa la protesta contro la presidenza di Urbano Cairo. Continua il delicatissimo momento in casa Toro, con il rapporto tra tifosi e società sempre più ai minimi storici. Dopo il letame fuori alle porte del Filadelfia e i numerosi striscioni apparsi fuori dallo stadio, questa mattina davanti alla biglietteria nord dell’ "Olimpico Grande Torino" è comparso un nuovo volantino con sopra scritto "Io non posso entrare” di fianco alla foto del presidente Cairo, un chiaro ed inequivocabile messaggio dei tifosi verso il presidente granata. Tuttavia, questo non è l’unico. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella notte hanno affisso circa 200 volantini in tutto il perimetro dello stadio. Nella mattinata di ieri sempre davanti alla biglietteria nord, era stato affisso lo striscione, poi rimosso, “Tutti Fuori!” contro tutta la dirigenza granata.