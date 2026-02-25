Continua il delicatissimo momento in casa Toro, con il rapporto tra tifosi e società sempre più ai minimi storici. Questa mattina davanti alla biglietteria nord dello stadio "Grande Torino" è comparso un nuovo striscione con sopra scritto "Tutti fuori!", un chiaro ed inequivocabile messaggio dei tifosi verso il presidente e la dirigenza.
News
Torino, continua la protesta: compare lo striscione “Tutti fuori!” allo stadio
Due giorni fa il letame davanti al Filadelfia—
Un nuovo atto di protesta questo, arrivato in seguito alle parole del presidente Urbano Cairo riguardanti lo stadio nella giornata di ieri durante la presentazione del nuovo tecnico Roberto D'Aversa. Proteste che non accennano quindi a placarsi da parte dei tifosi del Toro. Solo due giorni, o meglio notti, fa l'accaduto davanti ai cancelli del Filadelfia: un camion pieno di letame ha infatti scaricato tutto il suo carico davanti ai cancelli, affiancato da uno striscione di contestazione verso il presidente.
La protesta continua allo stadio—
Lo striscione di oggi si inserisce in un clima non semplice e di contestazione, con la protesta in atto da due partite che continuerà. Lo sciopero della Maratona nelle ultime partite con Lecce e Bologna proseguirà anche nello scontro con la Lazio, con la protesta che raggiungerà le tre partite di fila.
© RIPRODUZIONE RISERVATA