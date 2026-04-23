Il derby tra Torino e Juventus andrà in scena all’ultima giornata di Serie A, ma il club granata ha già dato il via alla vendita dei biglietti. La distribuzione seguirà diverse fasi: da domani scatterà la prima, riservata ai possessori della Tessera Cuore Granata, che potranno acquistare fino a quattro tagliandi. Di seguito tutte le informazioni utili.

I dettagli per l'acquisto dei biglietti

"La data e l’orario saranno ufficializzati dalla Lega Serie A nei prossimi giorni: i biglietti acquistati prima dell’ufficialità riportano “domenica 24 maggio ore 15.00 - da confermare” e resteranno validi in caso di variazione degli orari. Da due settimane è iniziata la prevendita esclusiva per gli abbonati, che hanno già acquistato migliaia di biglietti per portare con sé gli amici granata. Restano gli ultimi posti in Curva Maratona. Dalle ore 10:00 domani, tutti i 35.000 titolari del Cuore Granata possono acquistare fino a 4 biglietti. 140.000 possibilità per riempire ogni angolo di granata. Se la tifoseria risponde compatta, non resterà un solo posto in vendita libera. Serve però che ogni tifoso faccia la sua parte: portare gli amici e fare passaparola, tutti insieme. Solo in caso di disponibilità residua partirà infatti la vendita libera al pubblico generale". La prima fase riguarda gli abbonati: "Già da martedì 7 aprile gli abbonati alla stagione 25-26 possono acquistare fino a 4 biglietti a tessera per i loro amici granata, a prezzi agevolati rispetto alla vendita libera. Per acquistare è necessario essere iscritti al sito TorinoFc.it e inserire il numero della card Cuore Granata su cui è caricato l’abbonamento". La seconda fase riguarda i titolari di Cuore Granata: "Dalle ore 10:00 di domani venerdì 24 aprile, la vendita è estesa a tutti i titolari di tessera Cuore Granata, inclusi gli abbonati". La terza fase riguarda la vendita libera e il settore ospiti: "Nelle prossime settimane verranno fornite informazioni sull’eventuale vendita libera dei biglietti residui e sulla vendita del settore ospiti".