La sconfitta del Toro a Udine non ha lasciato poco amaro in bocca ai tifosi che chiedono immediatamente una reazione alla squadra, come testimoniato dai fischi dei tifosi a Superga. Il prossimo impegno del Torino sarà domani - venerdì 8 maggio - alle ore 20:45 contro il Sassuolo. La squadra di Roberto D'Aversa nelle ultime gare interne non ha potuto contare su un grande apporto del suo pubblico visto che va avanti da mesi una contestazione di una grossa parte della tifoseria che mira a protestare contro la società, lasciando lo stadio il più possibile vuoto. Quando si sono registrati maggiori numeri in termini di presenze allo stadio, erano spesso molti tifosi della squadra ospite come avvenuto nell'ultima partita contro l'Inter.

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SASSUOLO, ITALY - DECEMBER 21: Adrien Tameze of Torino FC in action and Nikola Vlasic of Torino FC during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and Torino FC at Mapei Stadium Citta del Tricolore on December 21, 2025 in Sassuolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Torino-Sassuolo: restano ancora in vendita tagliandi in ogni settore

Tra abbonamenti e alcuni tagliandi già venduti, non sono in realtà moltissimi i biglietti ancora al momento in vendita per Torino-Sassuolo. Si potrebbe infatti ipotizzare che si vada a superare anche quota 20 mila spettatori per questo match del 36° turno di Serie A, al netto però di quelle che saranno le reali presenze allo stadio Olimpico Grande Torino, soprattutto tra gli abbonati. Tuttavia, come si apprende dal sito ufficiale del Torino, per questo incontro restano ancora disponibili e in vendita dei ticket in ogni settore dello stadio. Laè dove sono al momento rimasti ancora più posti vuoti ma è possibile trovare alcune centinaia di biglietti in vendita anche neie in. Invece, ininvece sono rimaste ancora poche decine di tagliandi a disposizione di chi volesse eseguire un acquisto.