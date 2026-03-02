Napoli-Torino: al via la vendita dei biglietti per il settore ospite

Venerdì 6 marzo alle ore 20:45 andrà in scena Napoli-Torino presso lo Stadio Diego Armando Maradona. E' ufficialmente aperta la vendita per acquistare i biglietti del settore ospiti, che i tifosi granata possono acquistare fino a giovedì 5 marzo ore 19:00 tramite il circuito TicketOne, esclusivamente su sito web. Il prezzo dei tagliandi è fissato a 35 euro e bisogna essere in possesso di fidelty card Torino, con riconoscimento obbligatorio ed emissione del titolo in modalità passbook. Il setttore dispone di 2482 posti.