Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite Napoli-Torino: al via la vendita dei biglietti per il settore ospite

NEWS

Napoli-Torino: al via la vendita dei biglietti per il settore ospite

Napoli-Torino: al via la vendita dei biglietti per il settore ospite - immagine 1
I tifosi del Torino potranno acquistare i tagliandi fino a giovedì 5 marzo ore 19:00
Andrea Novello

Venerdì 6 marzo alle ore 20:45 andrà in scena Napoli-Torino presso lo Stadio Diego Armando Maradona. E' ufficialmente aperta la vendita per acquistare i biglietti del settore ospiti, che i tifosi granata possono acquistare fino a giovedì 5 marzo ore 19:00 tramite il circuito TicketOne, esclusivamente su sito web. Il prezzo dei tagliandi è fissato a 35 euro e bisogna essere in possesso di fidelty card Torino, con riconoscimento obbligatorio ed emissione del titolo in modalità passbook. Il setttore dispone di 2482 posti.

Leggi anche
Torino-Lazio 2-0, le statistiche: cinismo e solidità, biancocelesti puniti
Torino-Lazio 2-0, la moviola: gestione corretta di Abisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA