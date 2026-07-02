(Video) - "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato"

Un primo, primissimo, check point è andato. Luglio vuol dire tante cose: vuol dire abbandonare la stagione, ufficialmente conclusa, vuol dire dare il benvenuto al calciomercato, finestra in cui tutto può cambiare, anche per i singoli calciatori. E vuol dire anche, proprio per i calciatori, poter salutare opportunità che, dal 1° luglio, non esistono più. Il 30 giugno è il giorno delle scadenze di contratto - il Torino ha salutato Maripan, Lazaro e Tameze - ma anche il giorno delle scadenze delle opportunità di riscatto. Il club granata, soprattutto negli ultimi anni, ha spesso fatto uso della formula del prestito con diritto di riscatto. Perciò, il 30 giugno è uno spartiacque importante per il calciomercato del Torino.

Calciomercato Torino, addio ai prestiti: scelta giusta?

Nella rosa del Torino, figuravano non pochi giocatori in bilico fino al 30 giugno., che il Torino ha tenuto sotto la soglia richiesta di 15 presenze per non far scattare l'obbligo di riscatto, non lasciando dubbi fino al 30 giugno.. Nella sessione invernale di calciomercato, il ritrovato ds Petrachi ha dovuto cambiare tanto e in fretta per salvare una stagione complicata, sfruttando quanto più possibile le occasioni del mercato.

Così sono arrivati Prati, Ebosse, Obrador e Marianucci. Per quest'ultimo non vale il discorso che si sta facendo, visto che il classe 2004 è arrivato dal Napoli con la formula del prestito secco. Vale, invece, per gli altri tre: Obrador dal Benfica, Ebosse dall'Udinese e Prati dal Cagliari hanno iniziato a vestire la maglia granata in prestito con diritto di riscatto dalle rispettive squadre che ne detengono il cartellino. Arrivati a luglio, il Torino ha scelto di non riscattare nessuno di questi. Scelta giusta? Noi, come sempre, lo lasciamo dire a voi lettori di Toro News: il Torino ha fatto bene a non riscattare nessuno? Esprimete il vostro parere nel sondaggio qui sotto.