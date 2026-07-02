Il capitolo legato al portiere è ancora tutto da scrivere in casa granata, dove il nuovo nome è quello di Orlando Gill. L'edizione odierna de La Stampa apre con il calciomercato del Toro e la nuova idea, che porta dritta al portiere del Paraguay, eroe della vittoria della sua Nazionale ai rigori con la Germania. "Le sue parate ai Mondiali hanno acceso la stella e incuriosito anche il club del presidente Urbano Cairo, che sta cercando il nuovo numero 1 per rimediare alla scelta sbagliata della scorsa stagione". Gill è un classe 2000, che da sempre gioca nel San Lorenzo, su di lui non ha messo gli occhi solo il Torino e Petrachi sta valutando ogni possibilità: "Il portiere piace anche al Valencia e in Turchia. Questo ha fatto alzare il prezzo del cartellino. Adesso Gill - prosegue La Stampa- vale 5-6 milioni, un investimento che i granata stanno pensando se valga la pena compiere. Prima hanno preso informazioni su Falcone del Lecce e poi provato a prendere in prestito Ravaglia dal Bologna".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa

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