I Giuristi Granata hanno deciso di impugnare davanti al Tar del Lazio il provvedimento del Ministero dell'Interno che ha disposto fino al 3 novembre 2026 la chiusura dei settori ospiti degli stadi in cui giocherà il Toro e il divieto della vendita dei biglietti negli altri settori ai residenti in Piemonte. Una sanzione avvenuta in seguito agli scontri del derby contro la Juventus, che ha ricevuto la medesima decisione. Come riportato da Tuttosport, la scelta del ricorso è maturata dopo un confronto con l'Unione Club Granata, che ha deciso di sostenere l'iniziativa promossa dagli avvocati Daniele Labbate e Paolo Alberto Reineri, con il supporto del Torino. "Avere al nostro fianco la società potrebbe essere utile – raccontano Labbate e Reineri – soprattutto per dare maggiore peso al ricorso. In passato, club come Cagliari e Lecce sono scesi in campo in prima persona per difendere i propri tifosi, mentre la Roma ha appoggiato l'iniziativa assunta da alcuni tifosi che sono riusciti ad ottenere la sospensione del divieto di trasferta a Udine. Un club che basa la propria campagna abbonamenti sul senso di appartenenza dei propri tifosi dovrebbe affiancare i propri sostenitori in questa battaglia ed è lecito attendersi che questo accada".

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Le motivazioni del ricorso dei Giuristi Granata

"Sottoponiamo al Tar una questione di legittimità costituzionale", spiegano Labbate e Reineri entrando nel merito del ricorso. Secondo i due avvocati non risultano episodi di violenza attribuibili al Toro e "gli effetti del provvedimento vengono ben oltre la singola partita: il decreto del Ministro Piantedosi colpisce oltre 4 milioni di persone residenti in Piemonte, impedendo loro di assistere dal vivo, fino a novembre, alle partite in trasferta del Toro, in questo modo non solo ledendo il diritto allo sport, ma anche limitando il diritto alla libera circolazione sul territorio nazionale". Come evidenzia Tuttosport, nel ricorso viene inoltre contestato il fatto che il provvedimento richiami episodi verificatisi al termine della gara con il Verona, per i quali alcuni tifosi sono già stati destinatari di Daspo. "Quella combattuta dai Giuristi granata non è però assolutamente una questione campanilistica, per scagionare alcuni tifosi a scapito di altri, bensì una battaglia per tutelare chi è colpito secondo un'ingiustificata e sproporzionata discriminazione", concludono i legali.