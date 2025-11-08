La Lavagnetta Granata: dieci anni d’attesa per riscrivere la storia

Non è solo una partita. È la battaglia tra il colore e il bianco e nero, tra chi vive di passione e chi di potere, tra il popolo e i padroni, come disse giustamente Siniša. È il richiamo di un’appartenenza che non si sceglie ma ti nasce dentro, marchiata nel sangue e nel cuore. Baroni e i suoi lo sanno: non basta il modulo giusto o la tattica perfetta, serve quella voglia che trasforma i limiti in una forza sovrumana, quella dedizione che fa correre anche quando non hai più fiato, quel coraggio che porta a credere nell’impossibile.