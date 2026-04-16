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Oggi la lettera porta la firma di Giovanni, che la indirizza a quei tifosi granata che si sono scontrati con gli ultras del Verona dopo il match di sabato. In seguito, è arrivata la decisione del CASMS di vietare la trasferta di Cremona ai residenti nella Provincia di Torino, che non potranno recarsi allo Zini per la partita in programma domenica.

"Buongiorno, mi chiamo Giovanni, e sono un vecchio abbonato in curva Maratona. Vorrei esprimere il mio dissenso nei confronti di quei ragazzi appartenenti agli Ultras, i quali con le loro gesta hanno fatto sì che chi, come me, voleva andare a tifare i ragazzi a Cremona si veda annullato il biglietto. Vorrei dire che se non volete tifare allo stadio, lasciate che gli altri poveri tifosi come me possano tifare in pace la squadra, tanto noi per andare bene dovremmo avere la fortuna di essere acquistati da un emiro che non sa cosa farsene dei petrodollari che ha in tasca".