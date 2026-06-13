"Cairo direbbe di sì ad una cifra intorno ai 200 milioni per cedere il Torino?" Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un approfondimento sulla possibile vendita del Toro, in particolar modo sul prezzo che vorrebbe incassare Urbano Cairo dalla cessione del club. 210 milioni netti, questa è la cifra a cui direbbe di si il patron granata: "Secondo più indiscrezioni, è questa la cifra che il presidente vorrebbe incassare: deriva dalla sua valutazione del club, detratti i debiti finanziari". Ma quanto valuta Cairo il club? La valutazione "si aggirerebbe intorno ai 250 milioni, senza considerare lo stadio". Tuttavia, sembra essere una cifra troppo alta per gli investitori americani che invece opterebbero per un prezzo inferiore: "Gli americani avrebbero fatto una valutazione realistica di mercato del Torino che si aggirerebbe sotto i 200 milioni".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.