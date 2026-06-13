L'orgoglio e l'affetto di Roberto D'Aversa, che si dice grato al club per aver potuto dimostrare il proprio valore "su una delle panchine più prestigiose e storiche al mondo". Un ringraziamento speciale, quello del tecnico, ai tifosi, che gli hanno "trasmesso lo spirito granata e i valori di Superga". Roberto D'Aversa si è fatto apprezzare dal popolo granata per la grinta e il carisma trasmessi nell'obiettivo di raggiungere la salvezza. La società granata ora ha scelto Ignazio Abate e le strade tra Torino e D'Aversa si sono separate. Il post di saluto al club da parte del tecnico.

D'Aversa saluta il Torino: il post di ringraziamento

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"Da ieri faccio parte del passato granata e con queste mie parole desidero ringraziare tutto l'ambiente Toro. In primis il Club, che mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore facendomi sedere su una delle panchine più prestigiose e storiche al mondo. Ringrazio lo staff e la squadra, che hanno messo sempre l'anima in ogni allenamento e che hanno indossato la maglia granata a testa alta ovunque. Resteranno per sempre i miei ragazzi. Infine, ai tifosi del Torino dico che vi voglio bene per l'affetto e l'amicizia, vi ringrazio per avermi trasmesso lo spirito granata e i valori di Superga. Grazie per le centinaia di messaggi. Avrei voluto rispondervi uno ad uno. Il mio viaggio si interrompe qui, avrei preferito vivere questi giorni diversamente, ma questo è il calcio. Mi porterò l'orgoglio di aver raggiunto l'obiettivo, la certezza di aver contribuito ad accrescere il valore e la qualità della rosa e soprattutto la fierezza di aver fatto ogni giorno quello che nella vita cerco di insegnare ai miei tre figli: fissare un obiettivo, prendere la propria strada e non permettere a niente e nessuno di intralciare il cammino. Sempre forza Toro!"