Trasferta vietata ai tifosi del Toro, che sono residenti nella Provincia di Torino, in vista del match in programma domenica contro la Cremonese allo Zini: questo l'annuncio della società grigiorossa in seguito all'ordinanza emanata dal CASMS, dopo gli scontri avvenuti tra i tifosi di Torino e Verona. Di seguito il comunicato del Torino: "L'USC Cremonese comunica che, a seguito dell'ordinanza emanata dal CASMS, per la gara Cremonese vs Torino, in programma il 19 aprile alle ore 12:30 presso lo Stadio Giovanni Zini, è stata disposta la limitazione della vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Torino. Pertanto, i titoli d'ingresso acquistati per i residenti in tale provincia verranno automaticamente annullati e rimborsati secondo le modalità previste. Si informa inoltre che non sarà consentito l'accesso in nessuno dei settori dello stadio ai residenti nella Provincia di Torino, anche se in possesso di un biglietto valido".