"Il Torino è un grande club, mi sento a casa. Con il Torino abbiamo degli obiettivi e mi sento onorato di indossare la fascia di capitano. Ne sono orgoglioso ma è una grande responsabilità". Queste le parole di Nikola Vlasic che ai microfoni della Lega Serie A non ha nascosto il grande affetto che lo lega al club piemontese e la grande emozione nell'indossare la fascia di capitano sulla casacca granata. Il centrocampista croato, attualmente impegnato con la propria nazionale nella Coppa del Mondo negli Stati Uniti, ha vissuto la stagione della svolta. Il campionato 2025-2026 è stato quella della definitiva consacrazione: una stagione da assoluto protagonista per il trequartista, faro della formazione granata in una stagione difficile.

Torino, Vlasic in granata ha trovato gol e continuità

Calciomercato, il mondiale sarà decisivo: contratto in scadenza per il croato

Il numero 10 granata, dopo diversi acciacchi che ne hanno minato la crescita e le prestazioni, ha finalmente avuto l'exploit tanto atteso. Vlasic ha trovato continuità con Baroni prima e D'Aversa poi in panchina: la sua è stata una stagione da assoluto protagonista, trascinatore di una squadra che ha avuto molte difficoltà in stagione (esempio lampante è Torino-Inter). Sono diversi i match in cui l'ex West Ham è salito in cattedra, riuscendo nell'impresa di diventare un punto di riferimento della squadra. Quest'anno il classe 1997 tra campionato e coppa nazionale ha giocato 41 partite (37 in Serie A e 4 in Coppa Italia) totalizzando 9 gol e 5 assist in stagione diventando un cecchino infallibile dal dischetto.Simbolo più pregiato dei tre giocatori granata al Mondiale (con Adams e Pedersen), con Abate in panchina al suo ritorno Vlasic avrà il compito di prendere sotto la sua ala tutti quei giovani che verranno adocchiati dal tecnico campano per la prossima stagione. Tuttavia, resta da capire il nodo contrattuale che lo lega al club di Cairo. Il trequartista si avvia verso l'ultimo anno del suo contratto quadriennale con i granata che scadrà nel giugno del 2027. Dopo i primi colloqui la situazione è stata congelata e ora resta da capire come si procederà. Viste le ultime affermazioni del numero 10 sembra ci sia la volontà di continuare insieme ma occhio alle possibili voci di mercato.