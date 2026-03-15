Lettera di un tifoso: “«Pensate ai bambini», morale per coprire vent’anni di vuoto”

Nuova Lettera alla Redazione: "Un richiamo che, isolato dal contesto, potrebbe anche apparire condivisibile. Peccato che il contesto esista..."

Redazione Toro News 15 marzo - 19:37

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Oggi la lettera porta la firma di Luca fabbri.

Dopo la vittoria per 4‑1 contro il Parma, Urbano Cairo ha scelto di non soffermarsi sul campo, ma sulle parole. Sulle scritte, sugli insulti, sull'ambiente. E soprattutto sui bambini, evocati come ultimo baluardo morale contro una contestazione ormai cronica, come riportato da Toro News nel post‑partita. Un richiamo che, isolato dal contesto, potrebbe anche apparire condivisibile. Peccato che il contesto esista, ed è fatto di vent'anni di gestione, non di una notte di striscioni.

Il rifugio morale come strategia comunicativa — Quando un presidente di calcio arriva a dire "pensate ai bambini", significa che il piano sportivo è finito da tempo. È una frase che sposta il dibattito:

dal merito alla morale

dalla responsabilità all'indignazione

dalla gestione alla colpa degli altri

Cairo non risponde alle critiche con un progetto, ma con una lezione etica. Non spiega dove va il Torino, ma come dovrebbero comportarsi i tifosi. Ed è qui che il discorso perde credibilità. Vent'anni dopo, chi deve davvero pensare ai bambini? Se davvero vogliamo parlare di bambini, allora la domanda è un'altra: che Torino stiamo consegnando alle nuove generazioni? Dal 2005 a oggi:

nessuna identità sportiva stabile

22 cambi di allenatore

continue rifondazioni estive

un club che vive di plusvalenze, non di crescita

Un bambino granata oggi cresce vedendo:

i migliori giocatori andare via

le stagioni senza obiettivi

l'ambizione ridotta alla salvezza anticipata

Questo non è calcio educativo. È calcio conservativo, gestito come un bilancio, non come una passione.

La difesa smantellata, il progetto mai nato — Negli ultimi anni il Torino ha avuto:

Bremer

Buongiorno

Bellanova

Milinković‑Savić

Un'ossatura che avrebbe potuto diventare una delle migliori basi difensive d'Italia. Invece è stata venduta pezzo per pezzo, spesso in momenti chiave, come la cessione di Bellanova a campionato iniziato. Il messaggio è chiaro: nessuno è davvero centrale, tutto è monetizzabile. È questo che dovrebbero imparare i bambini?

La vittoria non cancella la storia — Il 4‑1 al Parma è una bella serata. Ma non cancella:

due decenni senza ambizione

un rapporto logoro con la tifoseria

una società che comunica solo quando è sotto attacco

Usare una vittoria per zittire una contestazione strutturale è un trucco vecchio. E i tifosi – adulti e bambini – lo riconoscono.

Conclusione — Le scritte vanno condannate. Sempre. Ma non possono diventare un alibi. Perché il problema del Torino non sono le parole sui muri, ma il silenzio di un progetto mai esistito. Se davvero vogliamo pensare ai bambini, allora serve:

una visione

una programmazione

un Torino che non sia solo un asset da tenere in equilibrio

Altrimenti resterà solo la retorica. E quella, ai bambini, non basta.