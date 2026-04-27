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Oggi la lettera porta la firma di Luca, un tifoso del Torino amareggiato per l'assenza della Curva Maratona e della Curva Primavera in un Olimpico Grande Torino dove ieri si sentiva prevalere il tifo nerazzurro.

Alla redazione di Toro News,

scrivo dopo la partita di ieri con un'amarezza che faccio fatica a descrivere.

In oltre trent'anni di stadio ho vissuto tante delusioni sportive, sconfitte pesanti e momenti difficili per il nostro Toro, ma quello che ho visto ieri è stato uno dei momenti più tristi che io ricordi da tifoso granata.

Vedere lo stadio praticamente nerazzurro, a causa dell'assenza della Curva Maratona e dei gruppi organizzati della Curva Primavera, è stato uno spettacolo desolante. Per lunghi tratti mi è sembrato di essere in casa dell'Inter e non allo stadio del Torino.

Mi sono ritrovato in curva con tifosi dell'Inter davanti e dietro di me, sentendomi quasi fuori posto nel nostro stadio. Sentire soltanto i cori nerazzurri, senza la spinta del popolo granata, è stato umiliante.

Ognuno è libero di contestare la società e il presidente Urbano Cairo come ritiene opportuno. La protesta è legittima, soprattutto dopo anni di delusioni. Ma personalmente credo che ci sia un limite che non dovrebbe mai essere superato: lasciare sola la squadra durante la partita.

La contestazione si può fare prima della gara, si può fare dopo il fischio finale, si può fare in mille modi. Ma durante i novanta minuti, il dovere di ogni tifoso granata dovrebbe essere uno soltanto: sostenere il Torino e difendere i nostri colori.

Questo è ciò che ci ha sempre contraddistinti nella nostra storia: l'appartenenza, l'orgoglio, il senso di identità verso la maglia granata.

Ieri, invece, abbiamo assistito a qualcosa di vergognoso: essere inferiori nel tifo nel nostro stadio, tra le nostre mura, con uno stadio che sembrava cantare solo per gli avversari.

Da tifoso granata, tutto questo mi ha fatto male profondamente.

Spero che questa riflessione possa aprire un confronto tra tutti i tifosi, perché le proteste possono cambiare forma, ma l'amore per il Toro non dovrebbe mai venire meno.

Sempre Forza Toro.