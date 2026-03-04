Lettera di un tifoso: “E se provassimo a salvarlo?”

Lettera alla redazione, il pensiero di Giorgio Gilardetti: "Dopo aver sentito narrare a fondo del Grande Torino..."

Redazione Toro News 4 marzo - 22:35

La redazione di Toro News torna ad aprire le colonne della prima e più grande testata on-line dedicata al Torino FC ai suoi lettori, i quali da sempre meritano di avere spazio. L’indirizzo di riferimento è: redazione@toronews.net

Mandateci articoli e pensieri su qualsiasi argomento legato al mondo Toro: i più meritevoli e significativi a giudizio della Redazione saranno pubblicati sul nostro sito.

Oggi l'autore è Giorgio Gilardetti.

Dopo aver sentito narrare a fondo del Grande Torino, da chi lo aveva vissuto ed aver visto, adolescente, uno scudetto storico ed essermi inorgoglito, come non mai, per una finale Uefa, giunta mortificando una squadra come il Real Madrid, ho subito la più grande umiliazione per un fallimento di una “cosa” che vivrebbe di cuor suo. Libri, foto, immagini, gadget, visite guidate al museo, allo stadio, il racconto dell’intera giornata a Lisbona, l’areo, il perché, quali errori.... oltre il tempo infausto di quel giorno e così via. Tutto ciò appassionerebbe anche il più giovane dei turisti, portando nel mondo la visita dei palazzi reali, la maestosità d’un museo egizio ed anche una storia sportiva unica al mondo, da narrare! Tutto ciò sarebbe già un incasso che pochi altri potrebbero vantare. E invece no; noi si fallisce. Ed allora arriva il salvatore. Ci salvò, con un occhio imprenditoriale capace di spendere un solo euro. L’uomo è capace, si sa: salva una Tv , un giornale, una società sportiva. Personalmente gli avrei affidato la morente Alitalia per vedere cosa ne avrebbe fatto!

I conti sono a posto, abbastanza insomma, chiunque voglia acquistare non si spaventerebbe del debito. Vorrei entrare nella sua testa da imprenditore. Io dopo l’umiliazione della retrocessione per fallimento, ho pregato non avvenisse più. Conti a posto e risultati sportivi alla nostra portata insomma. Qualche bella soddisfazione (S.Mames, il ripetersi in coppa, i derby) e basta così. Sembra ormai passato in secondo piano ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso per moltissimi, è stata la vendita di Bellanova. Anche i più cauti e tiepidi tifosi, accettato il sacrificio Buongiorno, volevano basi per ripartire e invece avviene un altro smantellamento totale. Uno!!!! Vagnati, uno aveva preso con astuzia, uno, mollato dall’Inter per ritornare in un Cagliari per ripartire forse di nuovo all’Inter (Schuurs non lo si po' giudicare) e tu vendi pure quello. L’imprenditore è capace, magari gli serviva avere denaro per arrivare l’anno successivo senza ulteriori debiti e ripianare e completare gli esborsi dei riscatti.

Insomma, ci provo in tutti i modi a salvarlo, ma chiunque oggi si arrenderebbe!!!! Siamo giunti alle ennesime umiliazioni Inter, Como, Atalanta..... chiunque può calpestarci. Presidente, mantenga la promessa, lasci a qualcuno più facoltoso e bravo di Lei che, se prima ritenevo non fosse così facile da trovarsi, oggi, visto i risultati dell’intera società, credo basti proprio poco per trovarlo....