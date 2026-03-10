Lettera di un tifoso: “Cara Bri, ci rivolgiamo a te che anche se…”

Torna la Lettera alla Redazione: "Un anno fa, nella tarda mattinata, arriva la terribile notizia che squarcia i cuori di tutti..."

Redazione Toro News 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 16:49)

La redazione di Toro News torna ad aprire le colonne della prima e più grande testata on-line dedicata al Torino FC ai suoi lettori, i quali da sempre meritano di avere spazio. L’indirizzo di riferimento è: redazione@toronews.net. Mandateci articoli e pensieri su qualsiasi argomento legato al mondo Toro: i più meritevoli e significativi a giudizio della Redazione saranno pubblicati sul nostro sito. Oggi la lettera porta la firma di Alessio Breccia del The Van, indirizzata a Bri, giovane tifosa granata scomparsa un anno fa.

Un anno fa, nella tarda mattinata, arriva la terribile notizia che squarcia i cuori di tutti i tifosi granata: Bri, tifosa emiliana di 37 anni, abbonata da decenni in curva Maratona, presenza fissa e inossidabile, decide di chiudere gli occhi per sempre.

Dopo 43 giorni di lotta degna di capitan Ferrini, la nostra Bri, si arrende a un pneumococco devastante.

Noi del gruppo The Van Marche (di cui Bri è stata anima e fondatrice) e tutti I tifosi granata che l'hanno conosciuta, rimaniamo senza parole...

Sono passati esattamente 365 giorni...

Cara Bri, ci rivolgiamo a te che anche se ci hai lasciati non te ne sei mai andata davvero... Non so da lassù come si vedono le partite, ma sappi che quaggiù, senza di te, è tutto più grigio. La tua storia, fatta di sofferenze, rinascita, lotta, positività, allegria, energia e presenza a prescindere sarebbe da insegnare nelle scuole, ma soprattutto in tutti gli spogliatoi del Torino: dai primi calci alla prima squadra. Per noi rimani sempre un esempio di tifo, quel tifo che è amore a prescindere, quel tifo che è amore nonostante, quel tifo che è amore senza calcolo, quel tifo che è un assegno in bianco di fede, un investimento a volte a fondo perduto, quel tifo che è esserci, sempre. Comunque. Dovunque.

La tua grinta è quella di un contrasto di Capitan Ferrini, la tua allegria un tocco di Leo Junior, la tua fede una corsa di Ezio Rossi, la tua forza un tiro di Pupi, il tuo amore a prescindere la sedia alzata da Mondo, la tua sorte gloriosa e drammatica come quella degli Invincibili. Grazie Bri, perché sei ancora qui ad insegnarci ogni giorno che essere del Toro è una scelta coraggiosa e fatta di amore privo di calcolo.

La tua stella granata Bri...llerà per sempre.

I tuoi fratelli del The Van.