Lettera di un tifoso: ‘Il limite Cairo è stato raggiunto’.

Oggi l'autore della lettera è Luca Fabbri.

Il Torino FC vive una delle stagioni più difficili degli ultimi anni. A fine febbraio 2026 la squadra granata è stabilmente coinvolta nella lotta per non retrocedere, con una classifica che racconta più di qualsiasi slogan: 15° posto, difesa tra le più battute del campionato e un margine minimo sulla zona rossa. Numeri che certificano una crisi profonda, sportiva e identitaria, e che riaprono con forza il dibattito sulla gestione ventennale di Urbano Cairo. Risultati deludenti e scelte tecniche discutibili

Sul piano sportivo, il Torino 2025-2026 è apparso fragile, discontinuo e privo di una chiara direzione. L’esonero di Marco Baroni e la nomina di Roberto D’Aversa a stagione in corso sono stati il segnale evidente di una programmazione fallita, più che di una semplice correzione di rotta.

Cambiare allenatore a febbraio, con la squadra invischiata nella parte bassa della classifica, è una mossa che sa di improvvisazione e che difficilmente può risolvere problemi strutturali. Il dato più allarmante non è solo la posizione in classifica, ma la sensazione di déjà-vu: il Torino sembra condannato a ripetere ogni anno lo stesso copione, fatto di salvezze risicate e ambizioni mai realmente coltivate.

Una rosa costruita per sopravvivere, non per crescere.

La politica di mercato del club resta uno dei principali capi d’accusa rivolti a Cairo. Anche negli ultimi anni, il Torino ha chiuso diverse sessioni di mercato con saldo economico positivo, privilegiando il player trading e l’autosostenibilità rispetto al rafforzamento reale della squadra.

Cessioni eccellenti, reinvestimenti contenuti, molti prestiti e scommesse: una strategia legittima dal punto di vista finanziario, ma che sul campo ha prodotto una rosa squilibrata, poco profonda e inadatta a competere stabilmente per obiettivi superiori alla salvezza. Il risultato è un Torino che raramente domina le partite e che fatica a costruire un’identità riconoscibile.

Il rapporto con la tifoseria: una frattura ormai insanabile

Se il campo delude, il clima intorno alla squadra è addirittura esplosivo.

Negli ultimi mesi la contestazione contro Urbano Cairo ha raggiunto livelli senza precedenti, con proteste organizzate, scioperi del tifo e iniziative eclatanti. Il gesto simbolico del letame davanti al centro sportivo del Filadelfia ha fatto il giro del mondo, trovando spazio persino sul New York Times e su The Athletic, a dimostrazione di una frattura profonda tra proprietà e ambiente granata.

Al di là della forma – discutibile – della protesta, il messaggio è chiaro: una parte consistente della tifoseria non riconosce più Cairo come guida credibile del club.

Ambizione zero, identità smarrita. Dopo quasi vent’anni di presidenza, il bilancio sportivo di Cairo appare povero: nessuna qualificazione stabile in Europa, nessun progetto tecnico di lungo periodo, nessuna crescita strutturale paragonabile a quella di club simili per bacino e storia.

La solidità finanziaria, spesso rivendicata dal presidente, non basta più a giustificare una mediocrità cronica. Il Torino è sopravvissuto, ma raramente ha sognato. E per una piazza come Torino, segnata dalla memoria del Grande Torino e da un forte senso identitario, questo è forse il peccato più grave.

Conclusione: il limite Cairo è stato raggiunto

La crisi attuale non è un incidente di percorso, ma il punto di arrivo di una gestione che ha sistematicamente scelto la prudenza al posto dell’ambizione. Urbano Cairo ha garantito continuità economica, ma al prezzo di un appiattimento sportivo che oggi presenta il conto.

Il Torino sembra aver bisogno di una nuova visione, di un progetto capace di restituire entusiasmo, identità e prospettiva. Continuare così significa accettare l’irrilevanza sportiva come destino. E una società come il Torino, per storia e tifoseria, merita molto di più.