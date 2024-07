Il gran rifiuto di Alessandro Buongiorno

Viviamo un periodo storico in cui ci sono momenti, oh se ci sono, in cui lo sconforto esistenziale sembrerebbe aver preso il sopravvento su tutto, persino sui nostri desideri, e finanche sulle nostre speranze. La storia appare finita, conclusa non in uno splendido viale del tramonto prodigo almeno di fluorescenti nostalgie, ma in un maleodorante vicolo oscuro di un porto dove siamo giunti da malcapitati. Non c’è niente che possa dare speranza di fronte a procuratori con la faccia tosta fatta di commissioni milionarie e dove da una disastrosa spedizione europea Azzurra, l’unica cosa ad essersi dimessa è la dignità. Non c’è da processare la ragione, come farebbe Milan Kundera, o da metterla come un punto di partenza per scoprire il “vero” come fece Benedetto XVI nel discorso di Ratisbona, perché la ragione da tempo ha smarrito il suo compito di crocevia di tutti i nostri dubbi, soggiogata da interessi particolari sempre più sordidi e indecenti. “Non debemus, non possumus, non volumus”, nelle poco auliche stanze della sede del Torino calcio, devono essere risuonate forte e chiaro queste sintomo sofferente, ma deciso, di Alessandro Buongiorno che, ricalcando la fermezza di Papa Pio VII di fronte alla pericolosa arroganza di Napoleone Bonaparte, deve aver usato il “pluralis maiestatis” per far capire ad Urbano Cairo che proprio no, non può andare alla Juventus. Ripetere la strada già percorsa da Angelo Ogbonna, Gleison Bremer e Federico Balzaretti lui non lo può proprio fare, non se si ha il Granata nel cuore e nell’anima. “Kata Metron”, sussurravano i filosofi greci ai loro allievi, la giusta misura che rende l’uomo un essere vivente eretto e capace di modificare il mondo, poiché dotato di coscienza prodromo di ogni etica possibile da raggiungere. A Cairo devono essere venute le vertigini di fronte al rifiuto del ragazzo con lo spirito del “Filadelfia” incorporato sin dalla nascita, perché secondo “Tuttosport” (a firma autorevole, e soprattutto affidabile, di Marco Bonetto) la Juventus avrebbe messo bel 7 milioni di euro in più sul tavolo rispetto all’offerta del Napoli e con un ingaggio per il giocatore ancora più interessante rispetto a quello proposto da De Laurentiis, una differenza in questi tempi magri davvero notevole. Ma ci sono cose da non potersi fare, emozioni impossibili da tradire, almeno in teoria.