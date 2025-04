L’assoluzione di Platini e Blatter

Tifosissimo del Manchester United e fondatore del “Qatar Sports Investments”, Tamim capisce proprio in quella cena che le ragioni geopolitiche dovranno superare la sua passione per i “Red Devil”, di cui avrebbe voluto diventare al più presto il proprietario. Le interlocuzioni con il destino a volte portano inaspettate delusioni ma anche nuovi doni, per cui prendere il Paris Saint Germain per fare un favore all’inquilino dell’Eliseo diviene il pegno per l’espansione qatarina nel centro Europa e per i disegni egemonici francesi nel Mediterraneo. Platini è a quella cena per assicurare il suo appoggio al piccolo emirato per ottenere i mondiali del 2022. Probabilmente non è molto convinto della cosa, ma Tamim ha ancora la ferita aperta di aver fallito l’assalto all’assegnazione delle Olimpiadi del 2020, e non è difficile ipotizzare la sua determinata richiesta di avere i mondiali di calcio a tutti i costi per recuperare l’orgoglio perduto davanti al mondo arabo. La storia racconta come in quel momento la Francia mette a punto, insieme all’Inghilterra, il piano per deporre Gheddafi, con una sorprendente partecipazione del Qatar alla coalizione occidentale costituita per mettere una parola fine alla dittatura del colonnello libico. Inoltre, a partire da allora, gli investimenti del fondo sovrano qatarino crescono a dismisura nel Paese transalpino. “La Repubblique” stava chiamando, e Michel Platini si doveva adeguare. Blatter nel 2015 dice in modo chiaro come andarono le cose: “nel 2010 avevamo preso la decisione di avere i mondiali nelle due più grandi forze politiche del pianeta. Tutto andava secondo programmi, fino a quando Sarkozy si presentò ad un incontro con il principe designato a regnare in Qatar. Dopo un pranzo con Platini, le carte in tavola erano cambiate”. I primi attacchi dei congiurati cominciano proprio contro Blatter e Platini, ritenendo di essere fuori dai radar del complotto, fiuta il vento e si scaglia contro un sempre più pericolante presidente della Fifa: “Blatter si dimetta, siamo disgustati da questa Fifa”. Pecca di ingenuità o di credito malriposto dato a delle rassicurazioni potenti che gli assicurano un futuro sullo scranno più alto di Zurigo? Non sapremo mai la risposta a tale quesito. “Per il momento mi candido all’Uefa, niente Fifa e niente sfida a Blatter”, dice in una intervista rilasciata nel 2014, ma oggi sappiamo, dopo le sue dichiarazioni a seguito delle assoluzioni del 2022 e del 2025, che stava dissimulando le sue vere intenzioni: “la persecuzione della Fifa e di alcuni Procuratori svizzeri degli ultimi dieci anni è completamente finita. La storia è molto semplice: mi è stato impedito di diventare presidente della Fifa. Il mio onore è tornato, ma ora sono troppo vecchio per nuove responsabilità… so che per i miei nemici il tempo era importante”. Al netto del fatto che dieci anni per accertare una verità processuale sono veramente troppi, viene da chiedersi a cosa serviva il tempo per i nemici di Platini, che forse sarebbe ora riveli quale fosse la posta in gioco nel 2015. “Coloro che hanno capito tutto-ricorda Emil Cioran con un certo cinismo- perdono il pregiudizio dell’onore, poiché con l’avvento della lucidità, con il regno dei vili, non hanno più nulla da difendere”, e allora è opportuno chiedersi a quale tipo d’onore si riferisca colui che fu amato dall’Avvocato Agnelli più di ogni altro giocatore da lui visto in maglia bianconera. La Fifa e la Uefa di oggi sono delle macchiette ingorde di denaro e potere, ma quelle di ieri non erano meglio, anzi sono state al centro più volte di oscuri traffici di ogni tipo. Michel Platini non sarebbe mai dovuto andare a quel convivio organizzato da Sarkozy all’Eliseo, perché sapeva benissimo cosa gli sarebbe stato chiesto. In quel preciso momento ha cominciato a perdere l’onore, che non è qualcosa di giudiziario, ma di sacro. Esso, l’onore, lo veneriamo oggi perché non è di oggi. Di immacolato lignaggio, mostra in modo chiaro la virtù, fatta di coscienza e coraggio. L’onore non ha analogia con il compromesso, e richiede fermezza fino al martirio civile. Dispiace dirlo, ma nella vicenda Fifa/Uefa della decade che va dal 2005 al 2015 non c’è nessuna traccia dell’onore. Platini sarà pure caduto in un complotto, ma era una disputa tra briganti. Hanno vinto i più cattivi? Probabile. Ma non sarà la sentenza di un tribunale svizzero a cambiare ciò che tutti hanno potuto vedere. E non è stato un bel vedere.