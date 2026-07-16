Manuel Amisano lascia il Torino in prestito secco e approda al Valenza Mado. Dopo un'annata con l'Under 18 del Toro dove ha collezionando 30 presenze, 1 gol e 1 assist con la formazione guidata da Vegliato, il giovane cresciuto nel settore giovanile granata è stato ceduto al club piemontese. Il mediano classe 2008 lascia le giovani granata per provare il salto tra i professionisti e farà il suo esordio in Serie D.

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