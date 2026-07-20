Ora, in parte, cambiano le richieste di Abate. Lunedì 20 luglio inaugura la seconda e ultima settimana di ritiro. A partire dal 13 luglio, primo giorno pieno dei granata a Pinzolo, il tecnico del Toro Ignazio Abate ha avuto modo di conoscere i suoi e di alzare quotidianamente i carichi sulle loro gambe. Il lavoro atletico è stato da subito impegnativo e i granata hanno risposto bene. Non sono, tuttavia, mancati esercizi situazionali: in amichevole il Torino ha iniziato a far vedere alcuni dei precetti del tecnico ex Juve Stabia.

Abate: a Pinzolo comincia la settimana dell'intensità

Ora per il Torino si apre una nuova pagina del ritiro. Questa settimana vedrà i granata impegnati in due gare amichevoli più probanti: le partite contro due squadre di Serie C, Alcione Milano (mercoledì 22 luglio) e Cittadella (sabato 25 luglio). Le indicazioni di Abate, però, cambiano: dopo aver abituato i granata ai carichi e ad alcuni spunti tattici, ora il tecnico pretenderà dai giocatori del Torino la costanza necessaria per alzare l'intensità. Esercizi continuativi, testa e scelte corrette sotto sforzo e in situazioni di stanchezza, ritmi più elevati anche sul lungo periodo. Questi i punti chiave su cui si concentrerà il tecnico a partire da questa settimana. Si comincia oggi, lunedì 20 luglio, con una doppia seduta: appuntamento alle 10:00 e alle 17:30.