Ché Adams ha raggiunto nella giornata di oggi il ritiro del Torino a Pinzolo e nel pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento. L'attaccante scozzese, reduce dall'impegno con la propria Nazionale al Mondiale – concluso con l'eliminazione della Scozia nella fase a gironi – ha iniziato il percorso di rientro in gruppo dopo le settimane trascorse lontano dal club. Per lui nessun lavoro con il resto della squadra: la prima seduta è stata infatti interamente dedicata a un programma personalizzato, utile a ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica.

PINZOLO, ITALY - JULY 20: Ché Adams first day during the Torino FC Training Camp on July 20, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Davide Bonsignore - Toro News)

Sul campo secondario Adams ha svolto un allenamento a ritmi blandi, senza forzare. Dopo una prima fase di attivazione tra corsa e conduzione della palla tra i cinesini, l'attaccante ha proseguito con esercizi tecnici di ricezione e scarico, aiutandosi con la rete elastica e scambiando con Kugyela. La seduta si è poi conclusa con una corsa di defaticamento, prima di concedersi ai tifosi presenti a Pinzolo per foto e autografi. Nei prossimi giorni il numero 19 granata aumenterà progressivamente i carichi di lavoro con l'obiettivo di aggregarsi al gruppo il prima possibile e mettersi a disposizione di Abate in vista delle prossime amichevoli estive.