Adams è a Pinzolo. Dopo l'eliminazione della Scozia dalla Coppa del Mondo 2026 e le vacanze concesse, Ché Adams è rientrato in Italia. L'ex Southampton ha raggiunto i compagni in ritiro nelle prime ore del pomeriggio: arrivato all'Olympic Palace Hotel di Pinzolo, dove alloggia il resto della squadra. Lo scozzese sarà subito agli ordini di Ignazio Abate, vedremo se scenderà in campo già nell’allenamento pomeridiano odierno.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.