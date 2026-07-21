Il lunedì dei lunedì. L'abbiamo descritta a più riprese in questo modo la giornata di ieri perché nella seconda settimana di ritiro a Pinzolo Ignazio Abate ha scelto di forzare la mano aumentando i carichi sulle gambe dei propri giocatori. L'idea del tecnico, dopo aver insinuato nelle idee dei granata i propri precetti tattici, è quella di alzare i ritmi, richiedendo volumi elevati di costanza e continuità ai suoi sia nella fase con la palla - con i vari esercizi di tattica - sia nella fase senza palla - con le varie ripetute.

Abate sulla scia dell'intensità: il programma

Allenamento mattutino: ore 11:00

Allenamento pomeridiano: ore 17:30

Cosìdi ieri si è visto ampio spazio dedicato alla fase atletica, con una serie di ripetute che hanno stremato i granata. Nel pomeriggio, poi, spazio a quanto già accennato nella seduta precedente: la fase di pressione e aggressione del possesso avversario. In questo nuovo martedì, salvo aver ritardato di un'ora l'allenamento della mattina, la giornata proseguirà sulla scia di quanto fatto vedere nella giornata precedente: Abate chiederà ai suoi di alzare ulteriormente i ritmi e soprattutto di mantenerli sulle distanze, sul cronometro e, nelle fasi con la palla, anche su diversi scenari possibili legati al match. Di seguito il programma di giornata.