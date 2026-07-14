"Sono stato un calciatore ed ho sempre curato l’aspetto fisico, anche 30 anni fa. Questa visione, quasi maniacale, che avevo di curarmi l’alimentazione e fare allenamenti sulla forza, mi ha dato l’idea completa di quella che poteva essere l’efficienza fisico-organica di ogni calciatore". Un biglietto da visita niente male per la figura che oggi si propone come nutrizionista e personal trainer a disposizione del Torino di Ignazio Abate. Tiberio Ancora si è costruito una professionalità di grande livello nel panorama calcistico italiano e ora è pronto a fornire tutta la propria esperienza alla formazione granata.

Gli anni con Conte e un addio amaro a Napoli

Tiberio Ancora e la sua attenzione maniacale per i dettagli

Il metodo di Tiberio Ancora: dati, parametri e ossessione

Professionalmente. Inizia con la parentesi alla Juventus dal 2011 al 2013, si prende una pausa dal tecnico pugliese con una stagione a Lecce, ma poi segue Conte in ogni sua esperienza: la Nazionale italiana, il Chelsea, l'Inter, il Tottenham e infine il Napoli. "Per lui mi butterei nel fuoco, lo rispetto e gli voglio davvero bene. Ha la mia massima considerazione sia sotto il profilo professionale che umano", ha dichiarato a Radio Crc dopo la sua separazione dalla formazione partenopea. Tiberio Ancora ha detto addio al Napoli un anno prima rispetto al tecnico salentino: "La mia scelta non ha nulla a che vedere con il lato professionale. Dal punto di vista lavorativo ho sempre elogiato tutti, perché erano persone bravissime. Ma a livello morale ci sono state situazioni che mi hanno ferito profondamente", ha dichiarato a Fanpage, parlando diLe sue parole in una e nell'altra intervista raccontano di un preparatore, da personal trainer e da nutrizionista, attento e preciso su ogni singolo dettaglio. A partire dall'alimentazione che cambia di atleta in atleta, di abitudine in abitudine: "Ogni nazione ed ogni giocatore ha i suoi riferimenti alimentari, però i macronutrienti sono gli stessi ed esistono dappertutto.. Tutti gli atleti stranieri che abbiamo seguito hanno reso al massimo". Arrivando, poi, a un occhio trasversale che va oltre il campo di interesse. L'addio al Napoli da parte di Tiberio Ancora è da far risalire all'8 agosto 2025: prima, quindi, dell'inizio ufficiale della stagione 2025/26, ma dopo la preparazione estiva. Una figura che, dunque, ha vissuto dall'interno un Napoli estremamente vincente, quello del primo anno di Conte nonché del quarto scudetto, e un altro molto meno: "La sensazione che ho avuto nel ritiro è stata diversa rispetto all'anno dello Scudetto. Non ho percepito la stessa felicità e lo stesso entusiasmo. C'era una sorta di appagamento generale."."Io ho una visione tutta mia. Un atleta secondo me deve avere dellea livello di condizione generale, e questo passa attraverso", spiega Tiberio Ancora. Se prima parlavamo di un'attenzione maniacale nei dettagli, questa si riversa tutta nel suo metodo di lavoro: "Io faccio tutte queste valutazioni per capire l’efficienza fisica, organica e mentale di ogni calciatore:. Chi esce da questi parametri si vede che non è in condizioni o è predisposto ad infortunio".

L'analisi si accompagna, oltre che, inevitabilmente, all'esperienza umana, a qualcosa di molto preciso e innovativo: "Tutte queste valutazioni le elaboro e le inserisco in dei software, prima di interpretare questi risultati. Riesco ad avere una visione completa di come portare l’atleta a stare in queste percentuali. Una volta che ci sta dentro la sua efficienza fisica, organica e mentale è ai massimi livelli. Tutto passa attraverso l’alimentazione, l’integrazione, i lavori sulla forza e l’intensità". Non soltanto l'impressione di un esperto, dunque, ma un'analisi e un rapporto quantitativi: "La valutazione oggettiva e la condizione di ogni calciatore sulla base di questi dati mi danno il riferimento di come poter intervenire. Quindi a seconda della tipologia corporea e della condizione, li personalizzo e mi confronto con il preparatore atletico, con il mister e con il dottore per essere un valore aggiunto e far sì che il mio intervento possa essere utile a migliorare la condizione dell’atleta". Con Tiberio Ancora, Abate può vantare un professionista ossessivo nel proprio lavoro come personal trainer e nutrizionista.