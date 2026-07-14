La ricerca del nuovo numero uno non è più soltanto una questione tecnica, ma una corsa contro il tempo che vede il direttore sportivo Gianluca Petrachi impegnato in un pressing costante in queste ore calde di calciomercato. L'obiettivo è chiaro: consegnare a mister Ignazio Abate un organico completo il prima possibile, garantendo la presenza di un portiere titolare in grado di gestire e guidare la linea difensiva sin dalle prime sedute del ritiro di Pinzolo.

Il pressing su Lucas Perri

Dopo aver valutato diverse opzioni, la dirigenza granata sembra aver impresso una decisa accelerata su Lucas Perri; Il portiere brasiliano, classe 1997, attualmente in forza al Leeds United, risponde perfettamente ai canoni tracciati da Petrachi: esperienza internazionale e doti tecniche ideali per il campionato italiano. Le intenzioni della società granata sarebbero quelle di portare avanti la trattativa sulla formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione preferita per valutare attentamente l'impatto del giocatore. Un punto a favore sarebbe inoltre rappresentato dal possesso del doppio passaporto da parte del calciatore, fattore che permetterebbe di non occupare uno slot da extracomunitario.

LEEDS, ENGLAND - DECEMBER 20: Lucas Perri of Leeds United celebrates his team's second goal scored by teammate Dominic Calvert-Lewin (not pictured) during the Premier League match between Leeds United and Crystal Palace at Elland Road on December 20, 2025 in Leeds, England. (Photo by Ed Sykes/Getty Images)

Le alternative

Nelle scorse settimane il nome di Orlando Gill, titolare nel mondiale con il Paraguay, aveva acceso le fantasie della tifoseria. "Si è quasi triplicato il prezzo da quando l’avevo sostanzialmente bloccato", ha raccontato Petrachi. Nonostante una clausola rescissoria di circa 7 milioni di euro, la forte concorrenza internazionale — con il Manchester United che ha mostrato un deciso interesse per il portiere paraguaiano — e la volontà del Torino di non forzare la mano su profili eccessivamente onerosi hanno spinto forse Petrachi a monitorare con attenzione altre strade.

Sullo sfondo resta anche il profilo di Aaron Ramsdale, sebbene i costi elevati legati al suo ingaggio rendano l'operazione, al momento, meno percorribile rispetto a quella per Perri. Il direttore sportivo granata, pur mantenendo il riserbo sui nomi, ha ribadito la necessità di chiudere a breve: la strategia è delineata e il Toro è pronto ad affondare il colpo per regalare ad Abate il suo nuovo portiere titolare per la prossima stagione.