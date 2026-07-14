Sull'edizione odierna de La Stampa c'è spazio per la questione portiere nel mercato del Toro. Il Torino è vicino all'ingaggio di Lucas Perri, portiere brasiliano del Leeds. Ma per la fumata bianca c'è prima un ostacolo non indifferente: "I granata ieri hanno trovato l'accordo con il giocatore e anche con il Leeds, il club che l'ha ingaggiato la scorsa estate dall'Olympique Lione per 16 milioni di euro, ma l'affare non si è ancora concluso perché gli inglesi hanno specificato che daranno in prestito Perri solo quando troveranno un sostituto" - così argomenta il quotidiano. Petrachi lo reputa una prima scelta, ma intanto tiene vivo come alternativa Livakovic della Croazia. Ma Torino è una destinazione gradita per Perri, come scrive il giornale: "Perri vuole cambiare aria dopo l'esperienza negativa nel Leeds, solo 16 presenze in Premier perdendo il posto da titolare a gennaio, e ha subito detto di sì al Toro".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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