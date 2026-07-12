Il momento tanto atteso è finalmente giunto: Ignazio Abate ha ufficialmente iniziato la sua avventura sulla panchina del Toro. Venerdì 10 luglio 2026 si è tenuto al Filadelfia il primo raduno ufficiale della prima squadra sotto la guida del tecnico campano. Abbracci, saluti, con diversi giocatori che hanno incontrato per la prima volta l'ex Juve Stabia. Ma soprattutto tanta voglia di dare vita ad un Toro dal nuovo volto. E a proposito di volti, è stato composto anche lo staff tecnico dell'ex allenatore della Primavera del Milan, con il quale andrà a formare e preparare il gruppo granata. Qualche vecchia conoscenza personale, ma anche qualcuno con un passato all'ombra della Mole e diverse facce nuove nell'organico di Abate, che ora è chiamato a confermare le buone aspettative e la fiducia che Cairo, Petrachi e i tifosi ripongono su di lui.

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Le figure che affiancheranno Abate alla guida tecnica

Il tecnico 39enne si è contornato anche di persone fidate e di figure che conoscono il Toro. Il nome più altisonante tra i collaboratori di Abate è senz'altro quello di Lucas Biglia, ex centrocampista di Lazio e Milan e che ha condiviso con l'allenatore campano una parte di esperienza rossonera. I due come giocatori sono stati compagni di squadra a tinte rossonere dal 2017 al 2019 e ora si ritrovano nelle nuove vesti granata. L'argentino è reduce dalla sua esperienza belga di sei mesi come vice allenatore dell'Anderlecht e adesso sarà collaboratore tecnico dell'ex Juve Stabia e Ternana. Medesima carica che rivestirà Luigi Agnelli, allenatore del Fasano in Serie D nella stagione 2025/26. Come vice allenatore del Toro ci sarà Gabriel Raimondi, che ha già vissuto un periodo a Torino come collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic dal 2016 al 2018. Un ritorno nella città della Mole quindi per il quarantottenne argentino, che viene da quattro mesi come tecnico in seconda al Mallorca. Il match analyst sarà Dario Cucinotta, uomo di fiducia per Abate, visti gli ultimi due anni trascorsi insieme tra Ternana e Juve Stabia.

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I preparatori atletici di Abate

Staff medico, spicca Tiberio Ancora

Fa le valigie dopo 18 anni di collaborazione. Il reparto dei preparatori atletici sarà composto dal trio Enrico Busolin, già granata dall'annata 2024/25, Rocco Perrotta, dopo 9 anni all'Empoli e preparatore recupero infortunati del Toro nella stagione 2010/11 e Alessandro Micheli, con tre anni di esperienza con Abate tra giovanili del Milan, permanenza a Terni e a Castellammare di Stabia. Come preparatori dei portieri l'ex giocatore rossonero ha puntato sempre sul giusto mix tra fiducia e conoscenza personale e passato al Torino. Da una parte Stefano Del Corno, con un passato nelle fila rossonere condiviso con il nuovo tecnico granata. Dall'altra Paolo Di Sarno, che per 16 anni ha allenato gli estremi difensori del Toro, tra Primavera, dal 2007 al 2014 e prima squadra, fino al 2023, con la sua collaborazione che è terminata tra la seconda e il terza stagione di Ivan Juric sulla panchina del Torino.Tanti cambi anche nell'organico medico di matrice granata: il dottor Paolo Gola dirigerà il settore, a seguito dell'aver respirato Toro già nell'annata 2014/2015 e dal 2016 al 2020. Medici sociali saranno i dottori Antonio Italia e Corrado Bertolo, che ricoprirà anche la carica di consulente ortopedico. Come fisioterapisti e osteopati ci saranno Massimiliano Greco e Alessandro Pernice, mentre come soli fisioterapisti Gustavo Luiz Doprado Simonassi e Riccardo Levrini. Dario D'Onofrio e Francesco Smargiassi saranno invece i massofisioterapisti, mentre per il recupero degli infortuni ci sarà Giuseppe Malizia. Risalta il nominativo del neo personal trainer del Torino, Tiberio Ancora, che ha un trascorso nel Chelsea, ma anche nel Napoli di Antonio Conte, nell'annata del quarto scudetto partenopeo, nel quale ha ricoperto un ruolo importante. Nelle scorse settimane, la società ha rivolto saluti e ringraziamenti a due figure storiche in uscita dello staff sanitario come Gianluca Beccia e, rispettivamente dopo 14 e 11 anni nell'organico granata. Oltre a loro hanno salutato anche Paolo Minafra, Giuseppe Gerundo e il nutrizionista Antonio Ventura.