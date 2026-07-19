La seduta di scarico degli uomini di Abate dopo il primo test amichevole
Pinzolo, i granata si sfidano a teqball a fine allenamento (Video)
13 gol nella prima amichevole e qualche spunto tattico che inizia a intravedersi. Il test amichevole contro il Pinzolo Valrendena è la prima delle tre amichevoli che la formazione di Abate sosterrà nel corso della propria permanenza in Trentino. Il Torino è arrivato il 12 luglio qui a Pinzolo in ritiro e, salvo per un pomeriggio di sessione video, i granata non hanno ancora avuto riposo.
Le disposizioni di Abate per il prepartitaLa mattinata di oggi ha visto la formazione granata tenere una seduta defaticante: una prima parte di attivazione in palestra e successivamente scioglimento muscolare sotto la guida del personal trainer Tiberio Ancora. Queste le indicazioni di Abate a seguito delle fatiche del match. Il resto della giornata sarà concessa di riposo ai giocatori, che potranno prendersi una pausa per poi riprendere ad allenarsi nella giornata di domani.
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