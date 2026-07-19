Prima settimana di ritiro: cosa emerge sul calciomercato anche dagli schemi provati da Abate?
Abate si presenta in conferenza: "Da fuori Torino è tanta roba" (VIDEO)
Introduzione
Ritiro non significa certo che si ferma il calciomercato. Non a caso, nonostante la formazione granata sia a Pinzolo ormai da una settimana, il ds Gianluca Petrachi non ha ancora avuto modo di salire in Trentino. Ignazio Abate nei vari esercizi situazionali sta provando alcuni schemi, anche con movimenti della linea difensiva. Con la consapevolezza, però, che questa non potrà essere la difesa definitiva. E un discorso simile lo si può fare per altri reparti...
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