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Introduzione

TURIN, ITALY - MARCH 13: Duvan Zapata of Torino FC celebrates goal with teammates after scoring Torino FC fourth goal during the Serie A match between Torino FC and Parma Calcio 1913 at Stadio Olimpico di Torino on March 13, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

Ritiro non significa certo che si ferma il calciomercato. Non a caso, nonostante la formazione granata sia a Pinzolo ormai da una settimana, il ds Gianluca Petrachi non ha ancora avuto modo di salire in Trentino. Ignazio Abate nei vari esercizi situazionali sta provando alcuni schemi, anche con movimenti della linea difensiva. Con la consapevolezza, però, che questa non potrà essere la difesa definitiva. E un discorso simile lo si può fare per altri reparti...

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