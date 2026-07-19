La tabella aggiornata con gli affari conclusi tra partenze e arrivi di tutti i club di Serie A, eccetto il Torino
Torino-Pinzolo 13-0: il film della partita
CALCIOMERCATO SERIE AIl Calciomercato della Serie A entra nel vivo: Molte dei club che comporranno il prossimo campionato sono in ritiro e stanno puntando ad aggiornare i propri organici sulla base delle indicazioni degli allenatori. Così si sono creati parecchi movimenti. Arrivati a domenica 19 luglio, riassumiamo i colpi in entrata e in uscita delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino.
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