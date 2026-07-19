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TOP 5

Buona la prima amichevole stagionale del Torino. Il debutto di Ignazio Abate contro il Pinzolo ha portato in dote 13 gol (5 nel primo tempo, 8 nel secondo). Ovviamente il test non è stato dei più probanti considerata la portata dell'avversario (Prima Categoria trentina). Sono però emersi alcuni spunti interessanti, soprattutto nel primo tempo quando il Pinzolo ha cercato di opporre maggior resistenza. Va detto che Abate ha fatto ruotare ventidue giocatori permettendo a ciascuno di loro di mettere nella gambe al termine della prima settimana di ritiro 45 minuti. Vediamo la top-five dell'amichevole del Torino.

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