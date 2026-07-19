Dopo il rotondo trionfo per 13-0 nell'amichevole contro il Pinzolo - qui le nostre impressioni a caldo - il Torino riprende gli allenamenti nel proprio ritiro estivo a Pinzolo. Il programma di oggi, domenica 19 luglio, prevede una sola seduta. Come spesso accade nei ritiri estivi, i tecnici tendono a concedere attimi di riposo dopo le gare amichevoli.

Torino in ritiro: prima seduta di riposo

L'unica seduta di allenamento giornaliera è in programma per le 10:00. I granata nella mattinata lavoreranno in palestra e svolgeranno attività di scarico, dopo le fatiche fisiche nel match contro la squadra di casa che hanno fatto seguito agli importanti carichi atletici richiesti da Abate. Noi, come sempre, ve lo racconteremo qui su Toro News. Non ci sarà, invece, allenamento nel corso del pomeriggio. La squadra di Abate riprenderà poi il proprio programma di preparazione lunedì.

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Maratona al Fila: i dettagli

Mentre il Torino conduce un defaticante a Pinzolo, al Filadelfia i tifosi si danno appuntamento per le 17:00. In programma c'è la scelta sul futuro. L'idea è di creare un momento di raccoglimento per ascoltare i pareri di tutti e arrivare a una decisione, in vista della prossima stagione, che sia condivisa dal più alto numero di persone. Anche questo evento potrete trovarlo raccontato nei minimi dettagli sul nostro sito.

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