Il Torino dà segnali durante il ritiro estivo di Pinzolo, mentre aspetta nuovi innesti di mercato. Su Tuttosport si legge della buona prestazione della prima amichevole estiva in cui Casadei si è mostrato in forma: "Tecnico soddisfatto per la prima uscita del Toro: pressing, esterni alti e Oristanio già inserito". Intanto, Abate aspetta segnali da Petrachi: "Sono giorni di attesa in particolare per la trattativa che riguarda Lucas Perri. Il brasiliano gioca nel Leeds, lo scorso anno è partito titolare ma poi da gennaio ha perso il posto. Chi lo ha sostituito, Darlow, si è liberato a parametro zero e dunque al momento il Leeds deve decidere se puntare ancora una volta su Perri o se - come sembra stia facendo - andare a caccia di un nuovo portiere sul mercato".

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