C'è un po' di apprensione nel ritiro del Torino per le condizioni di Emirhan Ilkhan. Il centrocampista turco è alle prese con un problema alla coscia che, almeno per il momento, impone prudenza allo staff di Ignazio Abate. Il classe 2004 non era presente nella distinta dell'amichevole vinta 13-0 contro il Pinzolo Valrendena e già venerdì aveva saltato l'allenamento. Nonostante ciò, il giocatore è regolarmente rimasto in ritiro e questa mattina ha raggiunto il campo insieme ai compagni.

Esami decisivi nelle prossime ore

Al momento filtra una certa cautela sulle sue condizioni. L'affaticamento accusato negli ultimi giorni avrebbe fatto emergere una problematica di lieve entità, ma lo staff medico granata vuole escludere qualsiasi rischio prima di aumentare nuovamente i carichi di lavoro. Per questo saranno determinanti gli esami strumentali delle prossime ore, dai quali emergerà un quadro più preciso sull'entità del problema alla coscia. Solo dopo i risultati sarà possibile capire quando Ilkhan potrà tornare ad allenarsi con il gruppo e riprendere il programma previsto per il ritiro di Pinzolo.