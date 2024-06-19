Roma-Torino, 31 anni fa la sconfitta più dolce che sia mai esistita

Sembra passato un secolo da quel 19 giugno 1993, data dell’ultimo trofeo conquistato dal Torino. Erano altri tempi, erano altri giocatori, ma erano soprattutto altri uomini sicuramente figli di quegli anni in cui l’Italia del pallone dominava in Europa, il nostro Paese era visto come l’Eden del calcio, e in Serie A approdavano campioni del calibro di Maradona, Ronaldo il Fenomeno, Matthaus, Gullit, Rui Costa, Savicevic, Batistuta e chi più ne ha più ne metta. Quel Torino era guidato dall’eterno Emiliano Mondonico, e in quel giorno di giugno inoltrato il Toro toccò per l’ultima volta le vette d’Italia, regalando una gioia ai fedeli granata dopo che quei pali brutali di Amsterdam, appena un anno prima, gli avevano negato la gioia della Coppa Uefa.

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